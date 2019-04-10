На российской птицефабрике годами тайно освящали яйца

В Свердловской области на Ирбитской птицефабрике оптовые партии яиц освятил церковнослужитель. Фото ритуала разместил на своей странице в Facebook основатель екатеринбургских ресторанов доставки Иван Зайченко.

Пользователи предположили, что освящение яиц накануне Пасхи — одного из важнейших православных праздников — может быть удачным маркетинговым ходом. «Не у всех хватает стойкости дождаться этого момента, ведь пасхальная служба заканчивается в районе 3-4 утра. И потом еще ждать молебен освящения минут 40. И, зайдя в магазин, увидев такое конкурентное преимущество, даже далекий от веры человек возьмет их», — написал один из комментаторов Илья Свердлов.

Директор птицефабрики Геннадий Ляпунов подтвердил порталу E1.RU, что на предприятии уже много лет освящают яйца перед Пасхой, но держат это в тайне из уважения к другим религиям и не делают специальную этикетку. «Пасха — это наш национальный русский праздник, и мы стараемся соблюдать эти старинные традиции», — объяснил он.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

В марте на публичных слушаниях в Магаданской области православные активисты выступили против строительства крематория на территории региона. Около 40 верующих, среди которых были священники, казаки и воцерковленные пожилые люди, брали слово более 20 раз и доказывали свою позицию, зачитывая стихи Александра Пушкина и произведения собственного сочинения.

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