В РПЦ начали проверку после жалобы россиянки на избиение священником

Магнитогорская епархия начала внутреннюю проверку после заявления 58-летней сотрудницы Тамары Филипповой о ее избиении отцом Дионисием (Васецким). Об этом пишет портал «Такие дела» со ссылкой на секретаря управления епархии Льва Баклицкого.

Согласно сообщению идет внутреннее разбирательство: написаны рапорты и взяты показания свидетелей. При этом собеседник издания заявил, что информация «очень противоречивая».

Ранее Филиппова написала письмо на имя патриарха Русской православной церкви Кирилла и отказалась обращаться в полицию, поскольку это «может отрицательно сказаться на имидже церкви».

По ее словам, инцидент произошел 27 декабря 2018 года, когда она принимала выгрузку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. 29-летнему священнику якобы не понравилось, что водитель заехал на территорию собора.

В ходе конфликта он обвинил женщину в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника». Тогда, по словам Филипповой, он левой рукой «со всей силы швырнул ее о стену». Женщина ударилась виском об угол. Секретарь епархии отец Лев Баклицкий отвез ее в больницу, где ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У Филипповой диагностировали ушиб бедра и виска, а также предынсультное состояние, и выписали 10 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!