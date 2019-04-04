В РПЦ назвали армию курортом и осудили «превращение мальчиков в девочек»

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) похвалил родителей, которые сами отправляют детей в армию. Его слова передает «Интерфакс» со ссылкой на выступление священнослужителя на телеканале «Союз».

Протоиерей призвал россиян не бояться армии и осудил матерей, которые не хотят отдавать детей на службу. Он привел типичные, на его взгляд, опасения родительниц: «Как же моя деточка, он у меня еще грудью питается, как же я его в армию, а там не дай Бог, если его кто-то обидит...»

По словам священнослужителя, современная армия — это «курорт». Он заявил, что никакой дедовщины там сейчас нет, а питание назвал превосходным. Сама служба длится «просто молниеносно», отметил протоиерей.

Представитель РПЦ добавил, что бояться нужно не армии, а малодетности. «Вот это очень большой бич, который мальчиков превращает в девочек», — сказал он. По его мнению, матери спокойно отправляют сыновей служить, только если в семье больше шести детей.

В марте Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о военной службе, которые предоставляют совершеннолетним школьникам новые основания для отсрочки от призыва. Теперь призывники смогут получить отсрочку при обучении в школе, на подготовительном отделении, а также при обучении по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

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