Призыв в российскую армию станет справедливее

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о военной службе, которые предоставляют достигшим совершеннолетия школьникам новые основания для отсрочки от призыва. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ устраняет допущенную ранее несправедливость. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — отметил он.

Законопроект был внесен группой парламентариев, в том числе председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

После его вступления в силу 18-летние школьники смогут воспользоваться четырьмя основаниями для отсрочки от призыва в армию.

«Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры», — отметил первый зампред оборонного комитета Госдумы Андрей Красов.

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