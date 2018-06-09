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Призывникам скостят несколько дней службы

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Минобороны России готовится изменить правила призыва на срочную службу. Об этом пишет газета «Известия».

Ведомство предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве, по которому момент начала службы будет отсчитываться от дня приказа военкома о направлении в воинскую часть. В настоящее время несколько суток пребывания на сборном пункте не учитываются за службу.

Еще одним изменением станет право повторного освидетельствования для тех, кто был признан медкомиссией ограниченно годными и зачисленными в запас в звании «рядовой». Это позволит «забракованным» абитуриентам поступить в военные вузы. В регионах это также станет возможностью перепроверить поставленный диагноз.

30 марта, перед началом весеннего призыва 2018 года, в Генштабе заявили, что около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года. Речь идет о россиянах, освобожденных от призыва, но позже улучшивших свое физическое состояние и пожелавших пройти службу в армии.

В России существенно сократилось число призываемых в армию. Если прошлой весной в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в весеннюю кампанию 2018 года подлежат призыву 128 тысяч человек. Это обусловлено увеличением в составе вооруженных сил доли военнослужащих по контракту.

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