Путин запретил военным пользоваться гаджетами и общаться с журналистами

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим иметь смартфоны и общаться с представителями СМИ. Эти же ограничения будут действовать в отношении россиян, призванных на военные сборы. Документ с подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указанные категории граждан теперь не могут распространять или предоставлять информацию «о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях». К таким данным относятся местонахождение человека, его работа, деятельность военных частей, органов, объединений и организаций.

Отдельным пунктом в законе прописан запрет на использование военными соцсетей и гаджетов, при помощи которых можно хранить и распространять через интернет аудиозаписи, фотографии, видео и данные о геолокации. При этом кнопочными телефонами пользоваться можно.

Данные ограничения не действуют только в отношение тех, в чьи обязанности входит общение с журналистами и передача информации.

Законопроект принят Госдумой 19 февраля. Сообщалось, что ограничения необходимы, потому что спецслужбы «отдельных государств, террористических и экстремистских организаций» якобы демонстрируют особый интерес к российской армии.

21 февраля российский производитель дорогих телефонов Caviar анонсировал выпуск кнопочного Tsar-телефона без камеры и вспышки стоимостью 199 тысяч рублей. В компании подчеркнули, что устройство предназначено для военнослужащих.

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