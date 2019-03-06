Россиян продолжат забирать в армию

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский считает нецелесообразным отказываться от призыва на срочную службу, несмотря на увеличение численности проходящих службу по контракту. Об этом он рассказал в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, в 2018 году соотношение между контрактниками и призывниками составило 1,7 к 1. Однако исходя из «необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также (...) из финансово-экономических возможностей государства» Генштаб не планирует полностью отказаться от призыва на военную службу.

Бурдинский добавил, что, по сравнению с 2012 годом, число уклонистов уменьшилось втрое. В 2018-м военную службу по контракту проходят более 350 тысячи человек, в ходе осеннего призыва на срочную службу были набраны 132 тысячи человек.

Кроме того, на семь процентов возросла годность призывников, отметил глава управления. Около 20 процентов из них имеют высшее образование, более 30 — среднее специальное.

В начале февраля в Госдуму внесли законопроект о десятикратном повышении штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку призывников. В случае принятия законопроекта штраф составит пять тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечалось, что в 2017 году военные комиссариаты не смогли оповестить порядка 150 тысяч призывников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!