Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз

В Госдуму внесен законопроект о десятикратном повышении штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку призывников. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 1 февраля.

«Число "уклонистов" остается на достаточно высоком уровне. Так, в 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тысяч граждан призывного возраста», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, штраф за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету может составить от одной до пяти тысяч рублей. Денежные взыскания также увеличатся за уклонение от медицинского обследования или умышленные порчу или утрату документов.

Законопроектом также вводится новый штраф за неисполнение обязанностей, заключающихся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста.

Автор инициативы, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов, считает, что существующие санкции «не способствуют формированию законопослушного поведения граждан».

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