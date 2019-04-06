В Госдуме объяснили отказ в призыве в армию из-за татуировок

Призывники, которых не взяли в армию из-за татуировок на лице, имеют чересчур богатый внутренний мир, и он не совсем подходит к суровой армейской жизни. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает РИА Новости.

По его словам, отказ в призыве из-за татуировок является нормальным явлением, а подобные изменения на теле призывника — основание для соответствующего решения медкомиссии.

Шерин добавил, что по такой же причине было отказано в призыве российскому рэперу Тимуру Юнусову, известному как Тимати. «Люди, которые наносят татуировки на тело, а у Тимати, по-моему, 80 процентов тела в татуировках, именно по этой причине было принято решение его не брать в армию. А когда человек делает татуировки на лице, медкомиссия тоже, мягко говоря, считает, что у человека не отклонения, но какая-то есть определенная особенность», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике.

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