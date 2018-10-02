Минобороны захотело увеличить штраф за неявку призывников в военкомат

В Минобороны предложили жестче штрафовать не явившихся в военкомат призывников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-майор Виктора Глотова.

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«Назрела необходимость внесения изменений в законодательство России в части увеличения размеров административных штрафов за нарушения в области воинского учета», — сказал Глотов на совещании в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, сейчас за «неисполнение гражданами конституционной обязанности по защите Отечества» штрафуют всего на 500 рублей. Это позволяет призывникам отказываться от постановки или снятия с воинского учета и от дополнительного медобследования по назначению военной комиссии, а также не оповещать о смене места жительства и изменении личных данных. Генерал-майор не уточнил, какой размер штрафа устроил бы министерство.

Административная ответственность за неявку в военкомат чаще всего применяется к уже прошедшим службу срочниками или в отношении тех, кто не планировал систематически уклоняться от воинской обязанности. Для злостных уклонистов существует статья 328 УК, наказание по которой — штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.

В начале августа стало известно о первом оправдательном приговоре в отношении призывника, который не явился к месту гражданской альтернативной службы, потому что ему не выделили жилье.

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