Сотрудники военкомата взяли в плен негодного призывника

Сотрудники российского военкомата два дня не выпускали с территории сборного пункта негодного к военной службе призывника и не пускали к нему адвоката. Об этом сообщил главный юрист компании «Мирный воин» Талгат Юнусов в размещенном на YouTube видеообращении.

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По словам Юнусова, молодой человек с заболеванием, которое входит в список болезней категории годности «В» (ограниченно годен к военной службе), пришел в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в запас и получить военный билет. Ему рекомендовали ехать на сборный пункт, где списывают призывников, а остальных отправляют в армию. Там призывника отказались отпускать.

«Он пришел туда, и ему говорят: "Нечего было с нами судиться в прошлом году, твои документы рассматривать не будем, ты у нас годен и идешь служить в армию. Причем не по закону с повесткой на отправку, чтобы проводы провел, пожаловался, а прямо отсюда"», — сказал юрист. Он не уточнил, в каком городе произошел инцидент.

Военный Билет / YouTube

Юнусов удивился, что это произошло во время весеннего призыва, — обычно такое случается осенью, когда военкомату надо восполнять недобор за год. Юрист добавил, что на подобные случаи полиция и военная прокуратура никак не реагируют, хотя речь идет об удержании человека против его воли и нарушении права на свободное передвижение.

Осенью прошлого года министр обороны Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом следить, чтобы в армию не брали призывников со слабым физическим и психическим здоровьем.

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