Росгвардейцы поймали трансвестита-уклониста

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали призывника, притворившегося девушкой, чтобы уклониться от армии. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Вологодской области.

Как говорится в сообщении, во время ночного патрулирования города росгвардейцы заметили двух молодых людей и девушку, гуляющих по тротуару. Компания чем-то привлекла внимание стражей порядка, и они подошли к прохожим, попросив предъявить документы. Молодая женщина не смогла назвать свои данные и была доставлена в отдел полиции для установления личности.

Во время проведения процедуры дактилоскопирования выяснилось, что эта девушка — вовсе не девушка, а переодетый в платье 25-летний мужчина, который, помимо прочего, находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва на военную службу.

В 2003 году другой призывник из Череповца удалил себе девять зубов, надеясь избежать службы в армии. Впрочем, это не помогло: по словам одного из сотрудников военкомата, для освобождения от прохождения воинской службы было необходимо отсутствие десяти зубов. В связи с этим молодому человеку только дали отсрочку до следующего призыва.

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