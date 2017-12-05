Три семилетних мальчика в Приморье получили повестки из военкомата

Три семилетних мальчика в Уссурийске по ошибке получили повестки из городского военкомата. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил РИА Новости представитель комиссариата.

Отмечается, что извещения пришли из-за ошибки в передаче данных о призывниках — вероятно, между больницей и военкоматом. В муниципальном казенном предприятии «Партер», которое занимается перенаправлением списков, отметили, что у них в документах детей нет. «Бывают, что даты путаются, но в данном случае мы все проверили», — сказали в учреждении.

В Уссурийской городской больнице пока не прокомментировали случившееся.

Дедушка одного из мальчиков опубликовал в местных СМИ фото повестки и заявил, что в назначенный день непременно отправится с внуком в комиссариат.