В Киеве рассказали о сорвавшемся призыве в украинскую армию

Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом украинскому изданию «Вести» сообщили в военкомате Киева.

«По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников. С целью недопущения срыва выполнения приказа президента "О призыве на срочную службу в 2017 году" под руководством заместителей мэра Киева было принято решение отыскать, задержать и доставить в военкоматы лиц, которые уклоняются от службы», — сказали в военном комиссариате.

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Так в органе, отвечающем за мобилизационную подготовку и призыв, прокомментировали случай с задержанием 28 октября в ночном клубе Киева молодых людей, которых потом доставили в военкомат.

В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное количество граждан. В том же месяце волонтер Мирослав Гай заявил, что украинская армия испытывает катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.