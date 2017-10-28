Киевская полиция нашла в ночном клубе пополнение для армии

Призывники в Киеве во время четвертой волны мобилизации

В Киеве отправили на призывной пункт 30 человек, задержанных полицией во время антинаркотического рейда в ночном клубе. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

«В развлекательном заведении выявлено 11 малолетних и 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в пункт сбора призывников города Киева, а детей передали родителям», — отмечается в сообщении.

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В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланированное количество граждан. В том же месяце Мирослав Гай, волонтер фонда «Мир и Ко», занимающегося помощью военнослужащим ВСУ, заявил, что украинская армия испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.

В июне 2016-го губернатор Волынской области Владимир Гунчик констатировал, что жители региона массово уклоняются от службы в армии.