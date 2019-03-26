В РПЦ пояснили слова о России без русских

Русская православная церковь не запугивает россиян через свои пророчества о вымирании русской нации, а призывает их рожать и воспитывать детей, бережно относиться к институту семьи. Об этом РИА Новости сообщил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что православное население столкнулось с острой демографической проблемой, но «угроза семейным ценностям, многодетности, ответственности в отношениях с противоположным полом является общей для представителей всех народов и вероисповеданий России».

Кипшидзе добавил, что православные люди создают семьи и рожают детей «ради верности заповеди Божией», а не из-за страха перед представителями других культур и религий.

Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают. По его словам, скоро в европейской части России будут жить одни мусульмане, а на азиатской — китайцы. Смирнов предложил остановить этот процесс через веру и «стертые в кровь пятки».

В марте председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин говорил, что к 2034 году треть населения страны составят мусульмане. Тогда же Смирнов говорил, что россияне «закончатся к 2050-му году», потому что христиане меньше рожают.

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