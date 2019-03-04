Муфтий предсказал резкий рост числа мусульман в России

К 2034-ому году численность исламского населения в России увеличится до 30 процентов, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, такие прогнозы подтверждаются практикой. Кроме того, он сослался на мнение специалистов.

Со своим заявлением Гайнутдин выступил на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» в Госдуме.

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С ним согласился председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов. Он заявил радиостанции «Говорит Москва», что россияне «закончатся к 2050-му году». По его мнению, это связано с тем, что этнические мусульмане «рожают больше детей», чем остальные народы России.

В 2018 году полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников выразил обеспокоенность числом обращенных в ислам россиян. Он заявил, что за полгода было зафиксировано более тысячи неофитов. По его словам, новообращенные часто становятся «наиболее мотивированными и фанатично настроенными сторонниками экстремистских и террористических идеологий».

По данным переписи населения 2002 года, численность традиционно мусульманских народов в России составила около 14,5 миллионов человек. Численность населения России в 2017 году составила 144,5 миллиона.

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