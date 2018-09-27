На Северном Кавказе обеспокоились из-за числа обращенных в ислам

Рост числа обращенных в новую веру на Северном Кавказе вызывает обеспокоенность. Об этом заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, передает «Интерфакс».

«У нас есть несколько тревожных факторов, первое — это у нас увеличивается количество неофитов. Неплохо, когда люди принимают веру, но нам важно, для чего они это сделали, истинные у них чувства или нет», — сказал он во время встречи с представителями православного и исламского духовенства.

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Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин объявил, что за первое полугодии текущего года было зафиксировано более тысячи неофитов. По его словам, «новообращенные этой категории становятся наиболее мотивированными и фанатично настроенными сторонниками экстремистских и террористических идеологий».

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Матовников в свою очередь заметил, что жители округа уезжают в Сирию. Вероятно, полпред имел в виду, что там действуют ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Из Дагестана, Чечни, Ингушетии, из Ставропольского края тоже есть. Со всех фактически республик у нас есть люди, который туда убыли», — констатировал он и одновременно указал на важность влияния духовных лидеров в этом вопросе.« Влияние духовных лидеров, имамов и священников очень важно, потому что нам надо понимать, какие мотивы у людей, которые в той или иной ситуации принимают решение и от истинных, правильных системных позиций уходят на несистемные вопросы», — сказал он.

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В ответ Бачурин сообщил, что МВД намерено проверить, что проповедуют в местных мечетях имамы, которые получали образование в других странах. В частности, это касается тех, кто получил теологическое образование в Сирии, Египте, Иране и Саудовской Аравии. Полиции, по его словам, необходимо знать, к чему они призывают и придерживаются ли основ традиционного ислама.

Ранее в четверг, 27 сентября, Матовников принял участие в заседании с представителями местного казачества. Он объявил, что казаки неэффективно используют предоставленные им в аренду земли и подчеркнул, что казачьи войска в республиках региона необходимо укреплять и развивать.

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