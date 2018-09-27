Казаков с Северного Кавказа распекли из-за земель

Земли, которые находятся в аренде у казаков на Северном Кавказе, используются неэффективно. Такое мнение высказал полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников на заседании с представителями казачества в четверг, 27 сентября, в Пятигорске, передает «Интерфакс».

Полпред указал на тот факт, что участки распределены неравномерно. «В аренде у казачьих обществ Терского войскового казачьего общества 73,8 тысячи гектаров земли, у Баталпашинского — 1,2 тысячи гектаров, у Ставропольского окружного казачьего войска — 73 тысячи гектаров», — сказал он и добавил, что часть земель стали сдавать в субаренду. «Существует риск формирования коррупционных механизмов. Здесь, безусловно, требуется в кратчайшие сроки навести порядок», — заключил Матовников.

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Также полпред обратил внимание на то, что казачьи общества слабо интегрированы в инвестиционные проекты развития регионов и не очень активно пользуются формами господдержки касательно фермерских хозяйств и бизнеса.

По мнению Матовникова, казачьи войска в республиках региона необходимо укреплять и развивать. «Мы живем в мирном регионе, находимся на новом этапе. Боевые действия и борьба с незаконными вооруженными формированиями подошла к концу. Но нам нужно развивать и усиливать наши общества в Чечне, Ингушетии и других регионах», — подытожил полпред.

Терские казаки исконно живут вдоль рек Терек, Сунжа, Аргун, Асса, Кура, Малка, Кума, Подкумок на Северном Кавказе. В начале 1990-х годов казаки подвергались этническим чисткам, их положение осложнилось после провозглашения Республики Ичкерия и Первой чеченской войны. В 2005 году после окончания Второй чеченской войны началось восстановление казачества, в больше степени это затронуло территорий Северной Осетии и Ставропольского края.

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