«Сопротивление приняло форму джихада»

200 лет назад, в октябре 1817 года, на руке Сунжа была построена русская крепость Преградный Стан (ныне село Серноводское в Чеченской Республике). Это событие считается началом Кавказской войны, продолжавшейся до 1864 года.

Почему в XIX веке горцы Чечни и Дагестана объявили России джихад? Можно ли переселение черкесов после Кавказской войны считать геноцидом? Было ли завоевание Кавказа колониальной войной Российской империи? Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и Нидерландского института перспективных исследований в области гуманитарных и общественных наук Владимир Бобровников.

Нетипичное завоевание

«Лента.ру»: Как получилось, что сначала Российская империя присоединила Закавказье и лишь потом — Северный Кавказ?

Бобровников: Закавказье имело большую геополитическую значимость, поэтому оно и было завоевано раньше. Княжества и царства Грузии, ханства на территории Азербайджана и Армении вошли в состав России в конце XVIII — первой четверти XIX века. Кавказская война во многом была вызвана необходимостью наладить коммуникации с уже вошедшим в состав Российской империи Закавказьем. Незадолго до ее начала была проложена Военно-Грузинская дорога, связавшая Тифлис (название города Тбилиси до 1936 года — прим. «Ленты.ру») с крепостью, построенной русскими во Владикавказе.

Зачем России было так нужно Закавказье?

Этот регион был очень важен с геополитической точки зрения, поэтому за него боролись Персия, Османская и Российская империи. В итоге Россия в этом соперничестве победила, но после присоединения Закавказья наладить коммуникации с регионом мешал незамиренный, как говорили тогда, Северный Кавказ. Поэтому пришлось завоевывать и его.

Картина Франца Рубо

Известный публицист XIX века Николай Данилевский обосновывал покорение Кавказа тем, что его жители — «природные хищники и грабители, никогда не оставлявшие и не могущие оставлять своих соседей в покое». А как вы считаете — это была типичная колониальная война или вынужденное замирение «диких и агрессивных» горских племен?

Мнение Данилевского не уникально. Похожим образом описывали своих новых колониальных подданных в Великобритании, Франции и других европейских колониальных державах. Уже в позднее советское время и в 1990-е годы историк из Северной Осетии Марк Блиев пытался возродить обоснование Кавказской войны борьбой с набегами горцев и создал оригинальную теорию набеговой системы, за счет которой, по его мнению, жило горское общество. Однако его точку зрения в науке не приняли. Не выдерживает она критики и с точки зрения источников, свидетельствующих о том, что средства существования горцы добывали от занятий скотоводством и земледелием. Кавказская же война для России была войной колониальной, но не совсем типичной.

Что это значит?

Это была колониальная война со всеми сопутствующими ей жестокостями. Ее можно сравнить с покорением Индии Британской империей или завоеванием Алжира Францией, что тоже затянулось на десятилетия, если не на полвека. Нетипичным было участие в войне на стороне России христианских и отчасти мусульманских элит Закавказья. Из них вышли известные российские политические деятели — например, Михаил Тариэлович Лорис-Меликов из армян Тифлиса, дослужившийся до поста начальника Терской области, позднее назначенный Харьковским генерал-губернатором и, наконец, главой МВД Российской империи.

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После окончания Кавказской войны в регионе был установлен режим, который не всегда можно охарактеризовать как колониальный. Закавказье получило общероссийскую губернскую систему управления, а на Северном Кавказе были созданы разные режимы военного и косвенного управления.

Понятие «Кавказская война» очень условно. На самом деле она была серией военных кампаний Российской империи против горцев, между которыми были периоды перемирий, порой длительных. Термин «Кавказская война», придуманный дореволюционным военным историком Ростиславом Андреевичем Фадеевым, написавшим по заказу Кавказского наместничества в 1860 году книгу «Шестьдесят лет Кавказской войны», устоялся лишь в поздней советской литературе. До середины ХХ века историки писали о «кавказских войнах».

От адата к шариату

Было ли шариатское движение в Чечне и Дагестане реакцией горцев на натиск Российской империи и политику генерала Ермолова? Или наоборот — имам Шамиль и его мюриды лишь подстегнули Россию к более решительным действиям на Кавказе?

Шариатское движение на Северо-Восточном Кавказе началось задолго до проникновения России в регион и было связано с исламизацией общественной жизни, быта и права горцев в конце XVII-XVIII веке. Сельские общины все больше склонялись к замене горских обычаев (адатов) на правовые и бытовые нормы шариата. Российское проникновение на Кавказ первоначально воспринималось горцами лояльно. Только строительство Кавказской линии через весь Северный Кавказ, начавшееся с его северо-западной части в последней трети XVIII века, привело к смещению горцев с их земель, ответному сопротивлению и затяжной войне.

Довольно скоро сопротивление российскому завоеванию приняло форму джихада. Под его лозунгами в конце XVIII века произошло восстание чеченского шейха Мансура (Ушурмы), которое Российская империя с трудом подавила. Строительство Кавказской линии в Чечне и Дагестане способствовало началу нового джихада, на волне которого был создан имамат, более четверти века сопротивлявшийся империи. Его наиболее известным лидером был имам Шамиль, управлявший государством джихада с 1834-го до 1859 года.

Почему война на северо-востоке Кавказа закончилась раньше, чем на северо-западе?

На Северо-Восточном Кавказе, где долго находился центр сопротивления России (горные Чечня и Дагестан), война закончилась благодаря успешной политике наместника Кавказского князя Александра Ивановича Барятинского, блокировавшего и пленившего в 1859 году Шамиля в дагестанском ауле Гуниб. После этого имамат Дагестана и Чечни перестал существовать. Но горцы Северо-Западного Кавказа (Закубанской Черкесии) Шамилю практически не подчинялись и продолжали вести партизанскую борьбу против Кавказской армии до 1864 года. Они жили в труднодоступных горных ущельях недалеко от побережья Черного моря, через которое получали помощь от Османской империи и западных держав.

Алексей Кившенко «Сдача в плен имама Шамиля» Картина Алексея Кившенко «Сдача в плен имама Шамиля»

Расскажите о черкесском мухаджирстве. Это было добровольным переселением горцев или их принудительной депортацией?

Переселение адыгов (или черкесов) с российского Кавказа на территорию Османской империи было добровольным. Недаром они уподобляли себя первым мусульманам, которые в 622 году добровольно ушли вместе с пророком Мухаммедом из языческой Мекки в Ясриб, где построили первое мусульманское государство. И те, и другие называли себя мухаджирами, совершившими переселение (хиджру).

Внутрь России черкесов никто не депортировал, хотя за уголовные преступления и неповиновение властям туда ссылали целые семьи. Но при этом само мухаджирство было насильственным изгнанием с родины, поскольку его главной причиной был сгон с гор на равнину в конце Кавказской войны и после нее. Военные власти северо-западной части Кавказской линии видели в черкесах вредные для российской власти элементы и подталкивали их к эмиграции.

А разве черкесы-адыги изначально не проживали на равнине, вокруг реки Кубань?

Во время российского завоевания, продолжавшегося с конца XVIII века до середины 1860-х годов, место жительства черкесов и других коренных жителей Северо-Западного и Центрального Кавказа не раз менялось. Военные действия заставляли их искать убежища в горах, откуда их, в свою очередь, выселяли российские власти, образуя из черкесов большие поселения на равнине и в предгорьях в пределах Кавказской линии.

Кавказские мухаджиры

Но были же планы выселения горцев с Кавказа? Вспомним хотя бы проект «Русской правды» Павла Пестеля, одного из лидеров декабристов.

Первые массовые переселения происходили во время Кавказской войны, но они ограничивались Северным Кавказом и Предкавказьем. Российские военные власти целыми деревнями переселяли замиренных горцев в пределы Кавказской линии. Похожую политику вели имамы Дагестана и Чечни, создавая в горах поселки своих сторонников с равнины и переселяя непокорные селения. Исход горцев за пределы Кавказа, в Османскую империю начался в конце войны и шел до падения царского режима, в основном во второй трети XIX века. Особенно сильно он затронул Северо-Западный Кавказ, подавляющее большинство коренного населения которого выехало в Турцию. Толчком к мухаджирству стали насильственные переселения с гор на равнину, в окружение казачьих станиц.

Почему Россия сгоняла на равнины только черкесов, а в Чечне и Дагестане проводила совсем другую политику?

Среди мухаджиров были также чеченцы и дагестанцы. Об этом есть много документов, и я лично знаю их потомков. Но подавляющая масса эмигрантов была из Черкесии. Это связано с разногласиями в военной администрации региона. Сторонники выселения горцев на равнину и далее, в Османскую империю, преобладали в Кубанской области, созданной в 1861 году на территории нынешнего Краснодарского края. Начальство Дагестанской области выступало против переселения горцев в Турцию. У начальников подразделений Кавказской линии, преобразованных после войны в области, были широкие полномочия. Сторонники выселения черкесов смогли убедить в своей правоте Кавказского наместника в Тифлисе.

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Переселения позднее затронули и Северо-Восточный Кавказ: чеченцы были депортированы с Кавказа Сталиным в 1944 году, массовое переселение дагестанцев на равнину произошло в 1950-1990-х годах. Но это уже совсем другая история, не имеющая отношения к мухаджирству.

Почему политика Российской империи в отношении переселения горцев была такой непоследовательной? Сначала она поощряла переселение горцев в Турцию, а потом вдруг решила его ограничить.

Это было связано с переменами в российской администрации Кавказского края. В конце XIX века к власти здесь пришли противники мухаджирства, считавшие его нецелесообразным. Но к этому времени большинство горцев Северо-Западного Кавказа уже уехали в Османскую империю, а их земли заняли казаки и колонисты из России. Похожие перемены в политике колонизации можно найти и у других европейских держав, в частности, Франции в Алжире.

Трагедия черкесов

Сколько черкесов погибло при переселении в Турцию?

Точно никто не считал. Историки из черкесской диаспоры говорят об истреблении целых народов. Такая точка зрения появилась еще у современников мухаджирства. Крылатым стало выражение дореволюционного кавказоведа Адольфа Берже о том, что «черкесы... уложены на кладбище народов». Но не все с этим согласны, и размеры эмиграции оценивают по-разному. Известный турецкий исследователь Кемаль Карпат насчитывает до двух миллионов мухаджиров, а российские историки говорят о нескольких сотнях тысяч эмигрантов.

Откуда такая разница в цифрах?

На Северном Кавказе до его российского завоевания не велось статистики. Османская сторона фиксировала только легальных переселенцев, но было еще множество нелегалов. Тех, кто погиб в пути от горных аулов до побережья или на кораблях, никто толком не считал. А были еще мухаджиры, умершие во время карантина в портах Османской империи.

Франц Рубо «Штурм аула Гимры» Картина «Штурм аула Гимры» Франца Рубо

К тому же Россия и Османская империя не сразу смогли договориться о совместных действиях по организации переселения. Когда же мухаджирство отошло в историю, изучение его в СССР до позднего советского времени находилось под негласным запретом. В годы холодной войны сотрудничество турецких и советских историков в этой области было практически невозможным. Серьезное изучение мухаджирства на Северном Кавказе началось только в конце ХХ века.

То есть этот вопрос до сих пор остается малоизученным?

Нет, об этом уже написано достаточно много и серьезно за последние четверть века. Но поле для сравнительного изучения архивных данных о мухаджирах в Российской и Османской империях еще остается — никто еще специально не производил такого исследования. К любым цифрам о численности мухаджиров и погибших при эмиграции, которые появляются в прессе и интернете, надо относиться с осторожностью: они либо сильно занижены, поскольку не учитывают нелегальную эмиграцию, либо очень завышены. Небольшая часть черкесов потом вернулась на Кавказ, но Кавказская война и мухаджирское движение совершенно изменили конфессиональную и этническую карту региона. Мухаджиры во многом сформировали и население современного Ближнего Востока и Турции.

Перед Олимпиадой в Сочи эту тему пытались использовать в политических целях. Например, в 2011 году Грузия официально признала «массовое уничтожение черкесов (адыгов) в период Русско-Кавказской войны и их насильственное выдворение с исторической родины в качестве акта геноцида».

Геноцид — анахроничный для XIX века и, главное, чрезмерно политизированный термин, связанный в первую очередь с Холокостом. За ним угадывается требование политической реабилитации нации и финансового возмещения от правопреемников виновников геноцида, как это сделано для еврейской диаспоры в Германии. Это, вероятно, и послужило причиной популярности этого термина у активистов из черкесской диаспоры и адыгов Северного Кавказа. С другой стороны, организаторы Олимпиады в Сочи непростительно забыли, что место и дата проведения Олимпиады связаны в исторической памяти черкесов с окончанием Кавказской войны.

Петр Грузинский «Оставление горцами аула» Картина Петра Грузинского «Оставление горцами аула»

Травму, нанесенную черкесам в ходе мухаджирства, нельзя замалчивать. Я не могу простить этого бюрократам, отвечавшим за организацию Олимпиады. Вместе с тем мне претит и понятие геноцида — историку неудобно работать с ним, он ограничивает свободу исследования и мало соответствует реалиям XIX века — кстати, не менее жестокого в отношении европейцев к жителям колоний. Ведь туземцев просто не считали за людей, что оправдывало любые жестокости завоевания и колониального управления. В этом отношении Россия вела себя на Северном Кавказе не хуже французов в Алжире или бельгийцев в Конго. Поэтому термин «мухаджирство» мне представляется намного более адекватным.

Кавказ наш

Иногда приходится слышать, что Кавказ так никогда окончательно не замирился и навсегда остался враждебен России. Известно, например, что даже при советской власти в послевоенные годы там не всегда было спокойно, и последнего абрека Чечни застрелили лишь в 1976 году. Что вы думаете на сей счет?

Извечное российско-кавказское противостояние — не исторический факт, а анахроничное пропагандистское клише, вновь востребованное в период двух российско-чеченских кампаний 1990-2000-х годов. Да, Кавказ пережил завоевание Российской империей в XIX веке. Затем большевики вторично и не менее кроваво покорили его в 1918-1921 годах. Однако работы историков сегодня показывают, что завоевание и сопротивление не определяли обстановку в регионе. Гораздо большее значение здесь имело взаимодействие с российским обществом. Даже хронологически периоды мирного сосуществования были длительнее.

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Современный Кавказ в значительной мере представляет собой продукт имперской и советской истории. Как регион он сформировался именно в это время. Уже в советскую эпоху произошла его модернизация и русификация.

Показательно, что даже выступающие против России исламские и иные радикалы часто публикуют свои материалы на русском языке. Более соответствующими истине мне кажутся слова Расула Гамзатова, что Северный Кавказ добровольно не входил в состав России и добровольно из нее не выйдет.