Зеленская высказалась о победе мужа на президентских выборах

Елена Зеленская заявила, что не надеялась на победу мужа на выборах 2019 года

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не наделась на победу мужа на выборах президента Украины в 2019 году. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна».

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — высказалась Зеленская в документальном фильме «История Зеленского».

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заметил, что президент Украины может легитимизироваться путем проведения выборов, но он боится подобного шага.

В мае депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу.