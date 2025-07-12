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14:15, 12 июля 2025Бывший СССР

Зеленская высказалась о победе мужа на президентских выборах

Елена Зеленская заявила, что не надеялась на победу мужа на выборах 2019 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Remo Casilli / Reuters

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не наделась на победу мужа на выборах президента Украины в 2019 году. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна».

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — высказалась Зеленская в документальном фильме «История Зеленского».

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заметил, что президент Украины может легитимизироваться путем проведения выборов, но он боится подобного шага.

В мае депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу.

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