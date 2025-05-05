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13:35, 5 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Украине катастрофу в случае одного решения Зеленского

Дубинский: Для Украины будет катастрофой участие Зеленского в выборах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине грозит катастрофа, если Владимир Зеленский повторно примет участие и одержит победу на президентских выборах. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы — а я уверен, что такая идея у него есть — это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание у власти — это и сейчас катастрофа. Но пока шансы на сохранение "усеченной государственности" все еще есть. С его "вторым" сроком они будут утрачены», — написал парламентарий.

По словам нардепа, в случае победы на президентских выборах на Украине Зеленский усилит «социальное доминирование», которое будет проявляться на разных уровнях. Дубинский также допустил, что при таком развитии событий может начаться новая серия конфликта.

Ранее экс-спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал о сценарии президентских выборов во время боевых действий. По его словам, в таком случае Владимир Зеленский «может получить 102 процента голосов».

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