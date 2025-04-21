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20:19, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о сценарии президентских выборов во время боевых действий

Бывший спикер Рады Разумков: Зеленский может получить 102 процента голосов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о сценарии президентских выборов во время боевых действий, передает Telegram-канал «Страна. UA».

«Я понимаю, как это произойдет. ТЦК [территориальный центр комплектования и социальной поддержки] поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — заявил он.

Разумков также отметил, что, в случае проведения выборов в период военного положения, действующий президент Украины Владимир Зеленский может получить 102 процента голосов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил о подготовке к президентским выборам. Он также отметил, что для организации выборов президента после прекращения огня понадобится более трех месяцев.

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