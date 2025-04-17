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10:08, 17 апреля 2025Бывший СССР

Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

Глава ЦИК Диденко: Выборы на Украине после конфликта не должны быть затянуты
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Сроки проведения выборов президента Украины после завершения конфликта не должны быть затянуты. Об этом заявил Глава ЦИК страны Олег Диденко в интервью El País.

«Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам. (...) Но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований», — объяснил Диденко.

Глава украинской Центральной избирательной комиссии добавил, что для подготовки президентских выборов после прекращения огня понадобится более трех месяцев.

16 апреля Верховная Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине. На время военного положения проведение президентских и парламентских выборов в стране запрещено.

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