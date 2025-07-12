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04:48, 12 июля 2025Россия

Степашин заявил о страхе Зеленского перед выборами

Степашин: Зеленский может легитимизироваться через выборы, но боится
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может легитимизироваться путем проведения президентских выборов, но он боится подобного шага. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости.

«Пускай переизбирается (...) Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне», — сказал Степашин.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу. По его словам, при таком сценарии может начаться новая серия конфликта.

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