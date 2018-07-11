Исламского проповедника задержали за сексуальное насилие

Турецкая полиция арестовала исламского телепроповедника Аднана Октара и более 160 его последователей по подозрению в создании преступной группировки. Потенциальных членов банды также обвинили в мошенничестве и сексуальном насилии, пишет Reuters.

Полиция задержала 166 человек из 235 подозреваемых. Часть подельников была схвачена во время обыска в доме Октара в Стамбуле, его охранники пытались оказывать сопротивление полиции и бежать. На поимку сообщников Окатра был поднят вертолет и задействованы силы морского подразделения полиции. Рейд транслировался на сайте государственного информационного агентства Anadolu.

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Октар ведет авторскую аналитическую передачу на принадлежащем ему канале A9, где транслировалась программа, сочетающая богословские осуждения и танцы. Как сообщается, в эфирах танцевали девушки, которых проповедник называл «котятками», он также и пел с молодыми мужчинами, которых звал «львами». В феврале передачу приостановили из-за нарушения гендерного равенства и прав женщин.

В 2014 году бывшая ученица Октара из Азербайджана обвинила его в организации притона, где он вступал в групповую интимную связь с девушками, используя наркотические вещества и применяя гипноз.

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Октар начал проповедовать в конце 1970-х годов. В 1980-х он прославился отрицанием теории Дарвина и призывами прекратить преподавание теории эволюции и происхождения человека от обезьяны в школах. Через несколько дней после сказанной им фразы «я турок и нация моя — ислам» его обвинили в подготовке теократической революции и арестовали по 163-й статье уголовного кодекса «Попытка использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства, а также пропаганда или внушение религиозных идей». Преступления по этой статье караются сроком от пяти до десяти лет лишения свободы. Октара оправдали и он продолжил вести общественную деятельность и теле- и радиопрограммы.

Октар также известен как писатель Харун Яхья. Он издал 300 книг, которые переведены на 76 языков.

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