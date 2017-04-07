Создана петиция в поддержку принятого за петербургского террориста бородача

Петербуржцы создали петицию с требованием вернуть доброе имя Ильясу Никитину, фотографии которого СМИ растиражировали в связи с подозрениями в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Соответствующее обращение размещено на сайте change.org.

«Необходимо восстановить честное имя человека, чтобы ситуаций, как в аэропорту Внуково, больше не происходило. Также просим Следственный комитет города Нижневартовска, а также комиссию по правам человека разобраться с незаконным увольнением Ильяса с занимаемой им должности», — говорится в петиции. Также авторы попросили СМИ, сообщавшие о причастности Никитина к совершению теракта, принести ему извинения.

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На момент публикации новости петицию подписали почти четыре тысячи человек.

5 апреля стало известно, что Никитина уволили с работы по просьбе регионального управления Следственного комитета. Днем ранее Никитин не попал на свой рейс в аэропорту Внуково: испуганные пассажиры отказались лететь вместе с ним.

После взрыва в петербургском метро СМИ опубликовали взятые с камер видеонаблюдения изображения Никитина — человека в мусульманских одеждах и с бородой. Его называли предполагаемым террористом. После появления снимков он явился в полицию и заявил о своей непричастности к преступлению.

Позднее стало известно, что Никитин родился в Башкирии, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое готовит кадры для ВДВ. Служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. В последнее время мужчина работал дальнобойщиком.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, в результате погибли 14 человек. По данным Следственного комитета, теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство.