Пассажиры отказались пустить в самолет принятого за террориста бородача

Ильяс Никитин, фигурировавший в СМИ как предполагаемый исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, не попал на рейс из Внуково. В комментарии агентству IslamNews Никитин утверждает, что это произошло из-за протестов перепуганных пассажиров.

По словам мужчины, он без проблем прошел паспортный контроль, но не смог пройти в сам самолет. Сотрудникам службы безопасности аэропорта не удалось урегулировать ситуацию, и мужчине пришлось пропустить рейс. Деньги за билет ему вернули.

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«Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом», — рассказал Никитин. Он добавил, что при вылете утром во вторник из петербургского аэропорта Пулково в Москву таких проблем у него не возникло.

Фотографии Никитина, бородатого мужчины в мусульманских одеждах, как одного из подозреваемых в совершении теракта, появились в СМИ в понедельник, 3 апреля. Он явился в полицию и заявил о своей непричастности к этому преступлению сразу же после того, как увидел себя на снимках в прессе.

Правоохранительные органы установили личность настоящего исполнителя теракта. В Следственном комитете (СК) подтвердили, что преступление совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По данным СК, Джалилов оставил вторую бомбу в сумке на станции «Площадь Восстания», а затем совершил подрыв в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту».

Жертвами теракта стали 14 человек.