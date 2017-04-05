Принятый за террориста из петербургской подземки бородач лишился работы

Андрей Никитин (религиозное имя Ильяс), фотографии которого СМИ растиражировали в связи с подозрениями в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, лишился работы. Об этом мужчина в среду, 5 апреля, рассказал информагентству IslamNews.

«Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального [управления] Следственного комитета», — сказал Никитин.

Он также отметил, что журналисты повсюду преследуют его и близких. «Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — добавил мужчина.

Накануне стало известно, что человеком в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в петербургском метрополитене, оказался Никитин. Сразу же после публикации снимков он явился в полицию и заявил о своей непричастности к взрыву, а после вылетел в Москву.

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Позднее сообщалось, что мужчина, собиравшийся отправиться из столицы в Оренбург, пропустил рейс во Внуково из-за пассажиров, которые не хотели лететь с ним в одном самолете. Деньги ему вернули.

По информации IslamNews, Никитин родился в Башкирии, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое готовит кадры для ВДВ. Служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. В последнее время мужчина работал дальнобойщиком.

Теракт в метро Петербурга был совершен 3 апреля. Установлено, что исполнителем атаки был 22-летний этнический узбек из Киргизии Акбаржон Джалилов, который получил российский паспорт в 2011 году. Взрыв прогремел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Жертвами теракта стали 14 человек.

