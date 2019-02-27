Чеченец отказался от ислама и посоветовал держаться подальше от религии

Бывший мусульманин родом из Чечни рассказал о том, как стал атеистом и научился скрывать ото всех свои истинные взгляды на ислам. Своей историей он поделился на Pikabu под ником Unf0rg1ven.

По его словам, основная сложность кроется в том, что ему по-прежнему приходится быть в обществе людей с противоположными взглядами. В частности, когда речь идет о религии, спорить невозможно, так как она догматична.

«Когда ты каждый день видишь весь этот идиотизм, твоя чаша терпения начинает потихоньку кипеть. Тебе хочется пробить лицо фейспалмом, хочется прокричать в лицо о нелогичности и кретинизме происходящего», — пишет автор, добавив, что разработал свод правил, помогающих ему «не срываться» в таких ситуациях.

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В первую очередь, считает пользователь, необходимо держаться подальше от обсуждения религии в любом контексте. Если в ходе беседы эта тема все-таки затрагивается, можно попытаться направить ее, например, в философское русло, рассматривая веру с точки зрения науки.

Кроме того, ни в коем случае не стоит спорить по поводу религиозных предписаний. «Это может быть опасно, потому что в пылу эмоций ты не всегда контролируешь себя, и две твои личности (настоящая и ложная) порой сплетаются, и ты начинаешь говорить искренне то, что ты думаешь», — пояснил чеченец.

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Также он подчеркнул, что после выхода из ислама полезно изучить вопрос религии «с точки зрения науки и антитеистов», пообщаться с другими бывшими мусульманами и минимизировать походы в мечеть.

Наконец, пользователь посоветовал чаще выговариваться, например, в личном дневнике или в беседе с виртуальным знакомым. «Можно написать о недавних событиях, связанных с религией, можно повозмущаться и позлиться, не рискуя при этом быть прибитым или убитым», — подытожил он, посоветовав напоследок подписчикам «держаться подальше от религии, особенно ислама».

Автор поста также отметил, что, например, в отличие от Татарстана, в Чечне не представляется возможным открыто объявить себя немусульманином: от такого человека, по его словам, либо все отвернутся — в том числе самые близкие родственники и друзья, либо он станет изгоем.

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