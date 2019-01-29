Написавшего про «чеченский общак» ученого перестали преследовать

Следственный комитет прекратил уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении сотрудника Института языкознания РАН Алексея Касьяна за публикации в «Живом журнале», сообщает в своем Telegram-канале адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин

Как отметил юрист, Касьян в течение шести месяцев находился под подпиской о невыезде, однако в итоге дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В октябре прошлого года стало известно о том, что государственная экспертиза нашла в постах филолога признаки возбуждения вражды к кавказцам, азиатам и мусульманам. В частности, в 2014 году, когда Касьян написал, что деньги, которые Россия «отдает в чеченский общак», идут на подкуп судей; в 2015-м, когда сделал запись «Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос»; и в 2016-м — после записи про Гюльчехру Бобокулову из Узбекистана, которая убила четырехлетнюю девочку.

Касьян — один из инициаторов проекта «Диссеропедия российских журналов», направленного на обличение журналов из списка Высшей аттестационной комиссии, которые занимаются плагиатом и публикуют заказные статьи.

Прекращение уголовных дел за картинки и репосты началось после подписания президентом России Владимиром Путиным закона «О внесении изменения в статью 282 УК». Согласно документу, граждане не должны привлекаться к уголовной ответственности за злобные картинки и высказывания, если они не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

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