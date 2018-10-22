На филолога завели уголовное дело за пост про «чеченский общак»

Следственный комитет предъявил обвинения в возбуждении ненависти сотруднику Института языкознания РАН Алексею Касьяну из-за трех публикаций в «Живом журнале», сообщил в своем Telegram-канале адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин.

По его словам, экспертиза нашла в его постах признаки возбуждения вражды к кавказцам, азиатам и мусульманам.

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По версии следствия, Касьян сделал это трижды: в 2014 году, написав, что деньги, которые Россия «отдает в чеченский общак», идут на подкуп судей; в 2015-м, когда сделал запись «Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос»; и в 2016-м — после записи про Гюльчехру Бобокулову из Узбекистана, которая убила четырехлетнюю девочку.

Касьян — один из инициаторов проекта «Диссеропедия российских журналов», направленного на обличение журналов из списка Высшей аттестационной комиссии, которые занимаются плагиатом и публикуют заказные статьи.

В октябре обвиненная в экстремизме за мемы студентка из Барнаула Мария Мотузная уехала из России на Украину. Она объяснила свое решение желанием «нормально жить, а не как на пороховой бочке». Правозащитники собирались добиться прекращения преследования Мотузной по обеим инкриминируемым ей статьям: об экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК).

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