В РПЦ предрекли Россию без русских

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов. Видеозапись интервью священнослужителя опубликована во вторник, 26 марта, на его сайте.

«Украина, Белоруссия, Россия — они вымирают. Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская — китайская», — сказал он.

Священнослужитель напомнил, что Византийская империя в период своего расцвета была крупным культурным центром, а теперь «и не пахнет этой Византией». По его словам, похожая картина наблюдается в современной России. Он напомнил, что когда-то собор Святой Софии в Константинополе превратили в мечеть, так же и сейчас из колокольни Ивана Великого в Москве, если снять с нее крест, «хороший минарет получится».

Протоиерей считает, что процессу вымирания русских людей следует противопоставить веру. «Нам нужно этот процесс пятками тормозить, пятки в кровь стереть, чтобы могли Господу на Суде показать свои стертые пятки. Что вот, я старался, видишь? Так что делай, что должно, а там будь что будет», — заключил он.

Ранее в марте председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что к 2034 году численность мусульман в России увеличится до 30 процентов населения страны. По его словам, такие прогнозы подтверждаются практикой.

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