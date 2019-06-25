В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

@Белгород №1 / Telegram

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками. Об этом заявил глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала войны. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

«В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, <...> были убиты», — отметил священнослужитель. По его мнению, погибали некрещеные советские воины за то, что сами были безбожниками.

«Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — заявил митрополит Иоанн.

Кроме того, по его словам, «войну выиграли крещеные люди», которые «были призваны» победить.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что священнослужители не должны освящать оружие массового поражения. При этом воинов можно благословлять на службу и защиту Отечества, потому что вместе с ними освящается их личное оружие.

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