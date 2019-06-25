В РПЦ опровергли слова о безбожии погибших в Великой Отечественной войне солдат

Пресс-служба Белгородской епархии утверждает, что слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что солдаты Красной армии, погибшие в начале Великой Отечественной войны, — безбожники, были вырваны из контекста и интерпретированы неверно. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам представителей РПЦ, митрополит сказал, что солдаты Красной армии, погибшие в Великой Отечественной войне, — это жертва, принесенная за безбожие государства, а не безбожники. «То, что эти люди были некрещеные, тот состав Красной армии, это действительно были люди, которые родились спустя пять лет после установления советской власти, и официально они все были некрещеные», — утверждают в пресс-службе.

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В РПЦ также отметили, что слово «безбожники» вырвали из контекста, а в речи оно не было ни к кому лично применено. Кроме того, подчеркивается, что все сказанное на мероприятии — личное мнение священника, никак не отражающее позицию РПЦ, о чем он сам и упомянул.

В пресс-службе предположили, что неверную интерпретацию фразы распространили с целью немного засветиться и заполучить хайп.

22 июня митрополит Иоанн выступил на вечере памяти годовщины начала войны, где сказал, что «в первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, (...) были убиты». Также он упомянул, что «войну выиграли крещеные люди», которые «были призваны» победить.

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