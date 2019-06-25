Заявившему о безбожии красноармейцев митрополиту нашли оправдание

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, назвавший безбожниками погибших в начале Великой Отечественной войны солдат, «имеет право на свою точку зрения». Об этом глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале.

По словам Легойды, рассматривать заявление митрополита Иоанна в качестве официальной позиции церкви не стоит, поскольку в своем выступлении он выразил «собственный взгляд».

Он также добавил, что победа в войне является многонациональным подвигом. Это значит, что среди фронтовиков были приверженцы разных вероисповеданий, а не только православные и атеисты. «И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку», — отметил Легойда.

«Повторяю, победа — это общий подвиг народа. И, конечно, великое чудо Божие и милость Бога, давшего силы нашим дедам выстоять в тяжелейшей и самой страшной войне в истории человечества», — заключил он.

25 июня митрополит Иоанн на вечере памяти годовщины начала войны заявил, что «в первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, (...) были убиты». Также он упомянул, что «войну выиграли крещеные люди», которые «были призваны» победить. Позднее пресс-служба Белгородской епархии опровергла его слова, объяснив это тем, что они были вырваны из контекста и интерпретированы неверно.

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