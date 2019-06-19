В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм

Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований. Об этом РИА Новости сказал секретарь епархии Андрей Литовка.

«Я разговаривал с отцом Александром — настоятелем пермского храма. Не было там никакой женщины. Два молодых человека пришли с целью устроить провокацию, сделали все, как подобает, специально подняли весь шум», — уточнил Литовка.

По его словам, парафиновые и другие принесенные с собой свечи коптят стены храма, поэтому их не используют. Он добавил, что приходы живут на пожертвования, и продажа церковных свечей — «это малая жертва богу на содержание его храма». Литовка напомнил, что в прошлом человек отдавал десятину церкви, а сейчас каждый верующий «понимает, что часть своих доходов он должен отдать богу, и по мере возможностей отдает, в том числе в виде свечи, пожертвований или заказа молитвы».

Ранее Литовка говорил, что церковь — это не «что-то бесплатное», ей надо оплачивать счета за электричество и отопление, платить зарплаты сотрудникам.

Днем ранее, 18 июня, в паблике «НеТипичная Пермь» во «ВКонтакте» появилась история женщины, которая пошла в пермский храм со своей свечой, но ей не разрешили ее поставить. Она утверждала, что к ней подошла пожилая служительница и сказала, что «батюшка не разрешает», «вам не поможет, не будет благословения, ничего хорошего не получится», «положите тысячу сначала на ремонт — потом ставьте».

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