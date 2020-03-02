Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию положение о русском народе как государствообразующем. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Новые поправки в законопроект об изменении Конституции глава государства внес в нижнюю палату парламента.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа», — сказал Володин, отметив, что согласно поправкам, русский народ входит в союз равноправных народов.

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2 марта Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции. Как рассказал Володин, Поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля. Предлагается, что этот день будет объявлен выходным.

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