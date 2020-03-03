Кремль заявил о сохранении Россией статуса светского государства

Россия сохранит статус светского государства, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о боге, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 марта.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — сказал он, комментируя поправки главы государства Владимира Путина к законопроекту об изменении Основного закона.

Песков также уточнил, что внесенные Путиным поправки прошли юридическую экспертизу.

Накануне стало известно, что одна из поправок предусматривает упоминание бога в Основном законе. Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию.

С соответствующей инициативой ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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