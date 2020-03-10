Путин приедет в Госдуму

Президент России Владимир Путин выступит в Госдуме 10 марта по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент принял решение прибыть в Государственную Думу и выступить сегодня после 15 часов», — уточнил Володин.

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Депутаты ранее внесли в Думу поправки о досрочных выборах в нижней палате парламента и об обнулении числа президентских сроков.

Глава государства анонсировал конституционные изменения в середине января. В числе прочего он предложил расширить полномочия Госдумы и Совета Федерации. Все предложения будут вынесены на всенародное голосование, которое пройдет 22 апреля по модели президентских выборов.

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