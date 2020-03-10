Путин заявил об опасности передачи президентских полномочий Госсовету

Президент России Владимир Путин считает опасной передачу полномочий президентского характера Госсовету. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам главы государства, такие изменения могут привести к расколу общества.

Ранее 10 марта депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил провести новые выборы в Думу в связи с желанием Владимира Путина увеличить роль партии и большинства граждан через членство в нижней и верхней палатах парламента. Предположительно, поправку рассмотрят в день внесения. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел провести досрочные выборы в Думу 20 сентября. Позже депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия новой Конституции.

Президент не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства, выступил за обнуление сроков после одобрения Конституционного суда.

Конституционные изменения были анонсированы Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

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