Путин уехал из Госдумы

Президент России Владимир Путин уехал из здания нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава государства покинул Госдуму сразу после окончания выступления, посвященного вопросам о новых поправках в Конституцию.

Российский лидер приехал в Госдуму после того, как депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции, а ее коллега Александр Карелин заявил, что внесет поправку о досрочных парламентских выборах.

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В ходе выступления перед парламентариями глава государства отказался проводить досрочные выборы в Госдуму, указав на то, что выбор россиян в ходе голосования по поправкам в основной закон подтвердит полномочия депутатов. Помимо этого, он допустил свое участие в следующих президентских выборах в случае одобрения соответствующего решения Конституционным судом. В то же время российский лидер подчеркнул, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. Голосования по поправкам в основной закон пройдет 22 апреля.

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