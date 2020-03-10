Путин высказался против досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин высказался против проведения досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил в ходе выступления в здании нижней палаты парламента, трансляция которого доступна в группе Госдумы во «ВКонтакте».

По словам главы государства, выбор россиян в ходе голосования по поправкам в Основной закон подтвердит полномочия депутатов, и «вопрос будет закрыт». «Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель [Госдумы Вячеслав Володин], нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — заключил российский лидер.

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Ранее 10 марта депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет поправку о досрочных парламентских выборах. «Президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», — объяснил он.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. Голосования по поправкам в Основной закон пройдет 22 апреля.

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