Отмену ограничений президентских сроков для Путина назвали переходной нормой

Норма об изъятии ограничения президентских сроков для действующего главы государства носит переходный характер. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

По его словам, в данном случае речь идет о конкретной ситуации. «Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент [Владимир Путин] вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок», — пояснил Крашенинников.

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При этом, подчеркнул он, ограничение числа сроков, в течение которых тот или иной человек сможет занимать пост президента России, по-прежнему будет закреплено в Конституции.

Ранее 10 марта Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах при условии, что Конституционный суд признает разрешающую это поправку не противоречащей Основному закону страны. Таким образом глава государства отреагировал на внесенное ранее депутатом Госдумы Валентиной Терешковой предложение снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции. Позже Госдума поддержала инициативу Терешковой.

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