Госдума поддержала поправку о президентских сроках

Госдума поддержала поправку о возможности для Владимира Путина вновь участвовать в выборах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

С такой инициативой ранее выступила депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Президент Владимир Путин, комментируя эту идею, допустил возможность участия в новых выборах в случае положительного решения Конституционного суда. По его словам, необходимо проверить, не противоречит ли поправка законодательству.

Ранее во вторник президент приехал в Госдуму на заседание по поправкам в Конституцию. В ходе своего выступления он заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

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