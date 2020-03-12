В Кремле объяснили суть поправок Терешковой

Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и для действующего президента это изъятие носит разовый характер. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил суть инициативы депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, передает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря российского лидера, ситуация в мире неспокойная и «чрезвычайно турбулентная». Он отметил, что в такое время важна стабильность, твердость и последовательность власти. «И этим руководствовалась Терешкова, это было ее аргументацией, с которой согласился Путин», — добавил Песков.
Ранее, 11 марта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также заявил, что поправка о снятии ограничений по президентским срокам, предложенная Терешковой, касается только действующего главы государства. «Он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют, — вот у него это может возникнуть», — рассказал Крашенинников.
Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции 10 марта. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.