Кремль прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках

Для Кремля поправка депутата Валентины Терешковой о президентских сроках была новой инициативой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 12 марта.

Песков отметил, что глава государства Владимир Путин пока ничего не говорил о возможности своего участия в выборах 2024 года.

Материалы по теме Путин допустил свой пятый президентский срок Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы

Ранее в четверг первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, отменяющей ограничение президентских сроков для действующего главы государства, в нелюбви к России.

Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что отсутствие поправки Терешковой могло привести к «тяжелейшим последствиям». К каким именно, он не уточнил.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!