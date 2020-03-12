В Госдуме назвали нападки на Терешкову атаками на Россию

Необходимо защитить депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову от лжи и нападок из-за рубежа из-за поправки о президентских сроках, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 12 марта.

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По его словам, сразу после принятия поправки, которая дает возможность действующему главе государства идти на новый президентский срок, против семьи Терешковой началась «оголтелая кампания».

«Атаки, которые сегодня идут на Терешкову, — это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее», — сказал спикер Госдумы.

Ранее в четверг, 12 марта, Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию в нелюбви к России.

11 марта Володин, комментируя инициативу Терешковой, заявил, что отсутствие поправки могло привести к «тяжелейшим последствиям». К каким именно, он не уточнил.

Между тем в Кремле отметили, что Путин пока ничего не говорил о возможности своего участия в следующей президентской кампании, и это может зависеть от ряда факторов, в том числе от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и конфликтов. Президент, говоря об инициативе Терешковой, отметил, что ее сначала должен оценить Конституционный суд.

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