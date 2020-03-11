Терешкова объяснила предложение о президентских сроках

Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей». Об этом она заявила в разговоре с «Комсомольской правдой».

Она подчеркнула, что, выдвигая это предложение, она выражала не свое личное мнение и мнение «политических кругов». «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!» — объяснила депутат.

В ответ на вопрос журналиста о возможной поддержке поправки Конституционным судом Терешкова воскликнула: «Ну, ты задаешь такие вопросы… А ты как считаешь?»

Ранее Терешкова предложила снять ограничение по президентским срокам после принятия поправок к Конституции. «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала она.

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