Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа

Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее изменение вносится в 68-ю статью Основного закона.

«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — говорится в принятой поправке.

При этом национальным регионам предлагается разрешить «устанавливать свои государственные языки» для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных учреждениях наряду с русским языком.

Ранее 10 марта депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков требует консультации с главой государства Владимиром Путиным.

Также 10 марта нижняя палата рассмотрит поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму. Ее автор депутат Александр Карелин предположил, что президент России Владимир Путин, предложивший поправки в Конституцию, задумал увеличить роль партии и большинства населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра.

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